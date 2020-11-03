РИАМО - 3 ноя. Более 1,9 тысячи волонтеров столицы в течение двух месяцев помогали медикам рассказывать о важности профилактики гриппа, они отработали в мобильных пунктах вакцинации почти 30 тысяч часов, говорится в сообщении пресс-службы центра «Моя карьера».

Набор, обучение и координацию добровольных помощников проводил центр занятости «Моя карьера».

«Волонтеры два месяца каждый день находились вместе с медиками на всех мобильных точках. Они информировали жителей Москвы о возможности сделать прививку, отвечали на вопросы и рассказывали о необходимости вакцинации», - рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она добавила, что за все время добровольные помощники отработали более 16 тысяч смен, в течение которых помогли сотням тысяч человек узнать о возможности сохранить свое здоровье.

Формирование волонтерского корпуса проходило в режиме онлайн: добровольцы от 18 до 50 лет регистрировались на портале «Я дома». Большинство волонтерского корпуса составили студенты медицинских колледжей и вузов Москвы.