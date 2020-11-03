РИАМО - 3 ноя. Российский продюсер Максим Фадеев вступился за 18-летнюю участницу шоу «Голос» Александру Будникову, передает Газета.ru.

Ранее жюри обвинили в предвзятости по отношению к Будниковой, которая является дочерью ведущего Первого канала. По словам Фадеева, он оказался в восторге от выступления.

«Она блестяще владеет голосом, филигранно пела, с великолепным музыкальным вкусом», — написал продюсер в своем Instagram.

Фадеев уверен, что тоже бы повернулся на месте судей.

Ранее актер Станислав Садальский, музыкальный критик Сергей Соседов и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявили, что победу на конкурсе могут одержать только «блатные» дети, а также назвали девушку «очередной дочерью певицы Алсу».

Руководство Первого канала готовит судебные иски в отношении Сурайкина, Садальского и Соседова за клевету.​​