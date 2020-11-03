РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Фотографии воспитанников центра реабилитации бездомных животных «Юна» в Подольске в течение полугода будут украшать уникальный поезд «Хвосты и лапки» в московском метро, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

В Московском метрополитене в течение полугода будет курсировать уникальный поезд «Хвосты и лапки» по Кольцевой, а затем по Арбатско-Покровской линии. Все пять вагонов посвятят питомцам из приютов, а также ответственному отношению к животным.

«Воспитанники центра «Юна» приняли активное участие в оформлении вагона. В фотосессии участвовали: Белка, Василий, Джорджия, Мэми, Пуаро, Синди, Мошка и многие другие. Их милые мордашки можно увидеть в вагонах поезда и на сайте «Хвосты и лапки», - говорится в сообщении.

Сотрудники центра попросили присылать фото из поезда и оставлять комментарии, если удалось прокатиться и увидеть воспитанников «Юны».