РИАМО - 3 ноя. Музейный комплекс «Зоя» в День народного единства, 4 ноября, в режиме онлайн проведет очередное соревнование, ответить на интересные вопросы может любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Для участия в «РосКвизе» необходимо заполнить форму. При регистрации надо указать фамилию, имя, отчество участника, адрес электронной почты и придумать псевдоним для индивидуальной идентификации в системе.

«Также в поле «Фамилия» после указания фамилии необходимо написать наименование муниципалитета, который представляет участник», - говорится в сообщении.

«РосКвиз» состоится 4 ноября 2020 года в 12:00. После начала мероприятия на указанную вами почту придет оповещение.

«РосКвиз» – это серия интеллектуальных игр, проведение которых приурочено к значимым всероссийским датам. Целью проведения игр является развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного досуга.