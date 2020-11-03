РИАМО - 3 ноя. Замену сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в бывшем военном городке — микрорайоне Северный в Балашихе — планируют завершить в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров в рамках выездного совещания проверил, как завершаются работы по замене инженерных коммуникаций и пообщался с жителями микрорайона.

«Все трубы теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Северный (в Балашихе – ред.) уже проложены. На теплотрассе все переврезки сделаны, отопление в дома уже подается по новым трубам. Горячую воду переврезают сейчас, до 12 ноября эта работа будет завершена», — сказал директор предприятия «Балашихинский водоканал» Николай Говричев.

Он добавил, что после замены инженерных сетей выполнят благоустройство территории. Полностью его завершить планируют до 1 мая.

«В бывшем военном городке – микрорайоне Северный в последние годы проводились большие работы по благоустройству территории, капитальному ремонту жилых домов. В этом году проводится масштабная работа по замене тепловых сетей, по сути, полная перекладка всех инженерных коммуникаций. Это необходимая работа для того, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение», — подчеркнул Юров.

Всего в рамках работ по развитию инфраструктуры бывшего военного городка в Северном проложили 13 километров новых инженерных сетей.