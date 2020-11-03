РИАМО - 3 ноя. Уровень загруженности дорог столицы вечером во вторник вырос до девяти баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные затруднения движения есть на севере, северо-западе, западе, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД. Также большие пробки образовались на Третьем транспортном кольце. Сильно загружено движение на набережных и улицах в центре города, в том числе Садовом кольце.

Также пробки образовались на Дмитровском и Волоколамском шоссе, СВХ, шоссе Энтузиастов, проспектах Мира, Андропова и Ленинском, а также на Профсоюзной улице, улице Обручева и других магистралях столицы.

Согласно данным сервиса, к 19:00 ситуация на дорогах столицы улучшится — пробки будут оцениваться уже в восемь баллов. В 20:00 загруженность дорог будет уже в районе четырех баллов. Свободными дороги столицы станут после 21:00.