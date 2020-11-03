РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 14 безработных в Подольске с начала года, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«В текущем году 14 безработных граждан получили в Подольском центре занятости населения единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. С марта 2020 года размер помощи составляет 145 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить финансовую помощь, будущий предприниматель должен представить свой бизнес-проект на рассмотрение комиссии. По истечении трех месяцев с даты получения денежных средств, предприниматель должен отчитаться о целевом расходовании единовременной финансовой помощи.