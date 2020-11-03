РИАМО - 3 ноя. Решение о переводе МФЦ на работу по предварительной записи будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном офисе, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Обязательной предварительная запись станет в случае, если ведение приема невозможно в 30% окон офиса МФЦ и более.

«Несмотря на пандемию, крайне важно сохранить работу МФЦ, так как ежедневно в наши региональные офисы обращаются порядка 60 тысяч заявителей. Предзапись – это крайняя мера, и она будет приниматься только в случае, если более 30% сотрудников, осуществляющих прием населения в МФЦ, окажутся на больничном», - отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Как рассказал глава министерства, в случае работы офиса в особом режиме (только по предварительной записи) в МФЦ должно сохраниться одно дежурное окно, которое принимает заявителей в порядке живой очереди по оказанию услуги «Регистрация смерти».

Сейчас МФЦ Московской области работают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В списке профилактических мер: санобработка помещений дважды в день, контроль состояния здоровья сотрудников, измерение температуры, использование СИЗ и антисептиков.

Посетителям МФЦ тоже необходимо соблюдать обязательные условия – ношение масок и перчаток, запрет на посещение для лиц с повышенной температурой и симптомами ОРВИ, соблюдение социальной дистанции.

Для удобства жителей в Подмосковье работает карта загруженности офисов МФЦ. С помощью этого сервиса заявители могут заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный.

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