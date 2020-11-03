РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 ноя. В подмосковных Котельниках провели мониторинг автосалона марки Honda, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Во вторник заместитель главы Котельников Мария Галузо по поручению главы округа Сергея Жигалкина осуществила мониторинг официального дилера Honda - автосалона «Флайт Авто».

«Дилерский центр при продаже автомобилей предлагает своим клиентам программы льготного техобслуживания, услуги по оформлению страховки, покупки в кредит или рассрочку. Приехав в центр, можно пройти сразу все процедуры покупки товара: посмотреть представленные авто, пройти тест-драйв и оформить с помощью специалистов все документы, не выходя за пределы центра», - говорится в сообщении.

Своим отличным сервисом «Флайт Авто» заслужил доверие 60 тысяч клиентов, а сейчас спрос на машины превышает скорость поставки авто. Помимо машин марки Honda в центре продаются машины марок Suzuki, Haval.

«Проверили соблюдение мер, направленных на профилактику Covid-19 (маски, разметки, дезинфекция), нарушений не выявлено», - заключается в сообщении.