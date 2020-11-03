РИАМО – 3 ноя. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в столице могут появиться дополнительные меры поддержки «детям войны», сообщает Газета.ru.

Они касаются москвичей, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

«В случае его принятия у граждан появится право на бесплатный проезд по городу на ряде видов транспорта и преимущества при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения», - говорится в сообщении.

Кроме того, попадающие под категорию граждане при наличии показаний смогут получить бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, а также путевки на санаторно-курортное лечение. У них будут преимущества при приеме в организации стационарного или полустационарного социального обслуживания, а также другие меры поддержки.​