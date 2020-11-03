РИАМО - 3 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил соблюдение требований санитарной безопасности в школе «Мозаика» в микрорайоне Путилково в Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Так, в школе организовали «утренний фильтр» – ученики с повышенной температурой не допускаются до занятий. В школе обустроены два входа, что позволяет разделить потоки. Перед каждым уроком проводят влажную уборку. Также санитарные нормы соблюдают в столовой.

«Наша задача - очень внимательно относиться к «фильтру». Отмечу - если весной у нас обязательно кто-то выявлялся с температурой на входе, то сейчас таких случаев единицы. Родители очень внимательно относятся к состоянию здоровья детей и в случае признаков ОРВИ оставляют ребенка дома», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что из 1,2 тысячи школьников, которые учатся здесь, только родители 20-ти написали заявление для перехода на домашнее обучение.

В Московской области насчитывается 1,5 тысячи школ, в которых учатся 940 тысяч детей. Критических цифр по эпидобстановке в регионе нет. Все требования, предписанные Роспотребнадзором, соблюдаются. Детские сады также работают штатно.

Школа «Мозаика» в Путилкове открылась 1 сентября 2018 года. В ней есть бассейн, два спортзала, два фитнес-зала, актовый и хореографический залы, спортивная зона с беговыми дорожками. Также в школе организовали кружки, филиал детской хоровой школы «Алые паруса», футбольную академия ЦСКА, секции по волейболу, баскетболу, плаванию, художественной гимнастике.

Кроме того, в школе есть профильные классы по социально-гуманитарному, физико-математическому и естественно-научному направлениям. В октябре текущего года появились две дошкольные группы, в которых занимаются свыше 50 ребят.

«Это полноценные дошкольные группы 12-часового пребывания с режимом дня и питанием, как в детском саду. Мы здесь готовим детей к школе – это и речевое развитие, и творческое, и развитие мелкой моторики. В нашей школе также осуществляется «родительский контроль». Родители могут прийти в столовую, проверить, чем кормят детей, оценить санитарное состояние обеденного зала. Как правило, раз в неделю у нас кто-то бывает с этой целью», - рассказала директор школы «Мозаика» Светлана Рубинская.