РИАМО - 3 ноя. В Москве заработал мобильный пункт для составления протоколов о нарушениях масочно-перчаточного режима в малых магазинах и на предприятиях сферы услуг, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Камнев.

«Сегодня на улицах Москвы начал работу мобильный контрольный пункт ОАТИ Москвы, который позволяет облегчить работу инспекции, так как автомобиль оборудован техникой для составления протоколов для нарушителей перчаточно-масочного режима в малых торговых точках и предприятиях, оказывающих услуги населению», - сказал Камнев.

Он отметил, что в мобильном пункте будут составлять протоколы на физических и юридических лиц. С помощью спецавтомобиля инспекторы смогут увеличить объемы проверок.

В связи с распространением коронавируса столичные власти ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. За нарушение этого правила полагается штраф в размере 4 тысяч рублей. Поездку без средств защиты на общественном транспорте накажут штрафом в 5 тысяч рублей.

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3 НОЯБРЯ

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