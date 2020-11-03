РИАМО - 3 ноя. Вечером во вторник столичные дороги могут загрузиться до восьми баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В 20:55 на «РЖД Арене» пройдет матч Лиги Чемпионов Локомотив - Атлетико. На участке ограничено движение», - говорится в сообщении.

Тем, кто собирается смотреть матч, советуют воспользоваться станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив».

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на 82-м километре МКАД, Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, 31-м и 53-м километре МКАД.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД.