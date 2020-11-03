РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. Дом культуры «Северный» в бывшем военном городке, микрорайоне Северный, в Балашихе планируют открыть после капитального ремонта в декабре текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания на объекте осмотрел здание, пообщался с руководством подрядной организации. Капремонт здания начали в 2019 году. Там заменили кровлю, инженерные коммуникации.

«Жемчужина микрорайона Северный – это дом офицеров (ДК «Северный» – ред.). Это историческое здание, которое всегда было центром притяжения для всего микрорайона. Я думаю, что в конце года (2020 – ред.) мы проведем здесь открытие, хорошее праздничное предновогоднее мероприятие», - сказал Юров.

Он добавил, что на него обязательно пригласят ветеранов, военнослужащих, которые сегодня служат в штабе 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы совместно открыть это важное для всего городского округа учреждение.

По словам Юрова, строители завершают обустройство фасада и внутреннюю отделку. Идет поставка оборудования для большого зала и сцены, монтаж светильников.

Дом культуры «Северный» был построен в 1958 году. Здание передано в муниципальную собственность в 2012 году.