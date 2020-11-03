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Как попасть в «Макдоналдс» по системе чекинов

Как будет работать регистрация на вход по QR‑кодам и СМС в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Москве, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Валерий Мельников
1

Чекины для входа

© РИА Новости,   Валерий Мельников

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила присоединиться к московской программе чекинов, об этом сообщается на сайте компании.

Такая система уже действует в ночных заведениях Москвы как одна из мер борьбы с распространением коронавируса. Для входа в клуб или бар необходимо отсканировать QR-код либо отправить СМС и авторизоваться по номеру телефона. Ранее ряд крупных рестораторов Москвы заявили о готовности распространить систему чекинов и в дневных заведениях.

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2

Когда заработает система

Система чекинов в «Макдоналдс» будет вводиться поэтапно – в течение ближайшей недели, то есть со 2 по 8 ноября 2020 года.

Она заработает во всех 189 ресторанах «Макдоналдс» в Москве, в том числе находящихся на территории ТЦ.

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3

Как войти в ресторан

© flickr.com,MatHelium

Всем посетителям «Макдоналдс» необходимо будет при входе отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377 в указанном формате.

Подробная информация о том, как зачекиниться, будет размещена в самих ресторанах, а сотрудники «Макдоналдс» смогут помочь клиентам с процедурой регистрации в случае каких-либо затруднений.

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4

Какие данные потребуется указать

© РИА Новости,   Валерий Мельников

Для чекина достаточно указать только номер своего мобильного телефона – он необходим для того, чтобы оповестить посетителя в случае возможного контакта с заболевшим. Другая информация о человеке для входа в ресторан не потребуется.

Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории РФ в защищенном городском ЦОДе, отмечается на официальном сайте «Макдоналдс».

Если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус, то присутствовавшие одновременно с ним в ресторане люди получат оповещения на телефон о том, что они оказались в зоне риска.

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5

Маски и термометрия

© РИА Новости,   Валерий Мельников

В ресторанах «Макдоналдс» строго соблюдаются необходимые санитарные меры против Covid-19. Все сотрудники регулярно проходят контроль температуры, при входе в рестораны всем посетителям также измеряют температуру тела.

Сотрудники всегда работают в масках и перчатках. Масочно-перчаточный режим также контролируют и у посетителей.

Кроме того, в ресторанах регулярно дезинфицируются все поверхности, круглосуточно работают ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха на кухне и в залах.

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