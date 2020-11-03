Как попасть в «Макдоналдс» по системе чекинов

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Система чекинов в «Макдоналдс» будет вводиться поэтапно – в течение ближайшей недели, то есть со 2 по 8 ноября 2020 года.

Она заработает во всех 189 ресторанах «Макдоналдс» в Москве, в том числе находящихся на территории ТЦ.

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