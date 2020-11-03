РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Подольский отдел ЗАГС в настоящее время проводит прием только по предварительной записи, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский городской отдел ЗАГС осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния (кроме рождения и смерти) и иные юридически значимые действия по предварительной записи и по ранее принятым заявлениям», - говорится в сообщении.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(496) 754-96-30, 8 (496) 754-47-87, или в электронном виде через портал государственных услуг.