РИАМО – 3 ноя. Tele2 предлагает жителям столичного региона принять участие в создании интерактивной карты Московской области по другим правилам, до 31 декабря 2020 года у каждого желающего появится возможность сделать известным особенное для него место в Подмосковье, рассказав о нем на платформе «Твой город», говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Tele2 снова меняет правила и вместе с жителями Московской области создает альтернативу классическим путеводителям – «другую» карту Подмосковья. Стандартный список достопримечательностей – исторические памятники, здания, монументы – оператор дополнит местами, которые играют важную роль в жизни местных жителей», — говорится в сообщении.

Всего проект охватит 20 городов региона, полный список участников доступен на сайте.

До 31 декабря каждый желающий сможет поделиться на карте историей, которая связывает его с определенным местом в городе, по желанию добавив к ней фото или видео. При этом для участия в проекте необязательно быть абонентом Tele2 – людей с номерами любых операторов на одной площадке объединит любовь к родному региону.

Пользователи также смогут поделиться своим рассказом в соцсетях, а сами истории автоматически станут участниками голосования. Специально для активных жителей региона Tele2 создала стильные теплые худи и открыла доступ более чем к 20 тысячам фильмов, 260 телевизионным каналам и сериалам от Wink. Получить комплект, включающий мерч и 30 дней подписки на мультимедийный сервис, победители смогут до 10 января 2021 года в салонах городов-участников, их список доступен на сайте проекта.