РИАМО - 3 ноя. Три дома в Южном Тушине на северо-западе Москвы будут сохранены и перепрофилированы под нужды района, а их жильцов переселят в современные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Новые кварталы создадут со всей необходимой инфраструктурой. Дома, которые подлежат сохранению, располагаются по адресам: улица Сходненская, дом 11, 13 и 15. Вместе они составляют часть ансамбля улиц Сходненской и Лодочной.

«Благодаря кропотливой работе специалистов на этапе проектирования было принято решение по сохранению и реконструкции данных объектов. На данный момент в этих домах проживают жильцы, которые будут переселены из ветхих домов в современные и комфортабельные квартиры, а дома будут сохранены и перепрофилированы под нужды района», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Износ домов, который возвели в 1954-1960 годах с признаками авторской архитектурой, превышает отметку в 50%. Дома будут восстановлены с целью сохранения истории города и архитектурной ценности объектов.