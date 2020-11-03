РИАМО - 3 ноя. Производство первых двух серий вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» завершено, препарат проходит контроль пострегистрационных испытаний, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» была зарегистрирована в октябре. Начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь текущего года.

«Отдел биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора осуществляет контроль», — отмечается в материале.

Часть вакцины до завершения исследований направят в гражданский оборот – для вакцинации населения из группы риска.

«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной против Covid-19 после «Спутника V», разработанного в центре имени Гамалеи.​

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3 НОЯБРЯ

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