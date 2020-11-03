РИАМО - 3 ноя. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Москве незаконную деятельность преступной группы, занимавшейся изготовление и сбытом поддельных документов, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по столице и Московской области.

Члены банды – выходцы из стран Средней Азии. С помощью поддельных документов был организован незаконный въезд и пребывание граждан иностранных государств на территории Московского региона.

«Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось «легализовать» более десяти тысяч незаконных мигрантов», - говорится в сообщении.

В рамках этого уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых «лабораторий», в которых изготавливались поддельные документы.

В результате проведения обысков в местах проживания лиц, причастных к деятельности преступной группы, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности.