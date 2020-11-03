РИАМО - 3 ноя. В Москве на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 400 праздничных тематических плакатов в честь Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Фасады зданий Государственной думы на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора», - сказал Бирюков.

Также, по словам заммэра, в столице подготовили поздравительный видеоролик. Его будут транслировать на фасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Также в День народного единства в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка зданий.