РИАМО - 3 ноя. Почти 70 нарушителей масочного режима выявили во вторник в торговых центрах, расположенных на севере Москвы, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Камнев.

«Сегодня ОАТИ совместно с полицией проведено обследование торговых центров в Северном административном округе. В результате обследования выявлено 67 нарушений, <...> составлено 67 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы»,— сказал Камнев.

Инспектор уточнил, что рейды прошли в ТЦ «Водный», ТРЦ «Речной» и ТК «Галерея Аэропорт».

В Москве в общественных местах нужно строго находиться в масках и перчатках. За нарушение этого правила предполагается штраф – 4 тысячи рублей. А поездка без средств защиты на общественном транспорте обойдется в 5 тысяч рублей.

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3 НОЯБРЯ

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