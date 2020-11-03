РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске торжественно открыли мемориальную доску первому руководителю ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Борису Шолковичу на доме, где он жил на улице Февральская, сообщается на сайте администрации округа.

К 120-летию со дня рождения первого руководителя ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Шолковича в Подольске торжественно открыли мемориальную доску на доме № 54/150 на улице Февральская, где он жил с 1947 по 1965 годы. С инициативой по увековечению памяти выступил коллектив ОКБ, решение принял совет депутатов округа. В мероприятии принял участие глава Подольска Николай Пестов.

«Имя Шолковича широко известно в атомной отрасли. И то, что, спустя годы, мы восстанавливаем связь времен и воздаем должное первому руководителю ОКБ «ГИДРОПРЕСС», глубоко символично не только в год 120-летия со дня его рождения, но и в год 75-летия атомной отрасли, и практически накануне 75-летия ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Уже в 40-е, 50-е годы и «ЗиО», и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» активно занимались развитием социальной сферы и жилищного строительства на территории Подольска. И своими делами в развитии города Шолкович также оставил свой глубокий след», — сказал Пестов.

В 1935 году Шолкович стал главным конструктором завода «Красный котельщик» в Таганроге, который затем переехал в Подольск. В 1945 году его назначили главным конструктором машиностроительного завода имени Орджоникидзе. В 1946 году возглавил особое конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС». Под его руководством разработали оборудование для первой в мире атомной электростанции в Обнинске.

За личный вклад в выполнение проектов его наградили Орденом Трудового Красного Знамени. В 1953 году он стал лауреатом Сталинской премии за разработку проекта и сооружение опытного теплообменника для реактора специального назначения.

С 1952 года в ОКБ начались работы над созданием первой отечественной атомной паро-производящей установки с жидкометаллическим теплоносителем.

«Шолкович стоял у истоков создания жидкометаллической ядерной энергетики. Сегодня «ГИДРОПРЕСС» имеет действующий контракт, на стадии подписания находится еще один. Если мы удачно справимся с задачами, которые на нас возложены Минобороны РФ, надеемся, что и дальше эта тема получит развитие в гражданской атомной энергетике», — сказал генеральный директор АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Виктор Джангобегов.

В 1961 году Шолкович был удостоен звания Лауреата Ленинской премии за создание наземного прототипа энергетической установки подводной лодки. Он ушел из жизни 30 октября 1965 года.