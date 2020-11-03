РИАМО - 3 ноя. Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — отметил Бирюков.

На дежурстве будут находиться 1,5 тысячи бригад. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

«Подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива», — добавил Бирюков.