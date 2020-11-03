РИАМО - 3 ноя. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на станциях Московских центральных диаметров раз в два часа дезинфицируют все поверхности, каждый день используется более 1,1 тысячи литров дезинфицирующего раствора, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также три раза в день обрабатываются поезда, в том числе «холодным» туманом. В поездах «Иволга» на МЦД работает система обеззараживания воздуха, которая убивает до 99% бактерий.

«Все наши сотрудники обеспечены масками, перчатками и санитайзерами», - говорится в сообщении.

Также на МЦД разместили более 1 тысячи плакатов, которые напоминают о мерах профилактики Covid-19. Специальная разметка на платформах помогает соблюдать социальное дистанцирование.

«Вы тоже можете внести свой вклад в победу над вирусом. Это не так сложно — по возможности откажитесь от поездок, особенно в часы пик. Обязательно носите маски и перчатки в общественном транспорте — так вы бережете себя и окружающих», - добавляется в сообщении.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- Подборка свежих материалов РИАМО о коронавирусе

- В торговых центрах на севере Москвы выявили почти 70 посетителей без масок. Рейды прошли в ТЦ «Водный», ТРЦ «Речной» и ТК «Галерея Аэропорт».

- Более 1,1 тыс литров дезинфицирующего средства используют на станциях МЦД ежедневно. Трижды в день обрабатываются поезда МЦД, в том числе «холодным» туманом.

- Порядка 3,3 тыс москвичей уведомили о Covid‑контактах в ночных заведениях. Система чек‑инов в заведениях столицы работает с 19 октября.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В ВОЗ сообщили, что мир переживает критический этап пандемии. Темпы прироста новых зараженных коронавирусом продолжают ускоряться, а количество летальных исходов остается стабильным.

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.