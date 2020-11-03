РИАМО - 3 ноя. В столице дефицит бюджета в 2021 году может составить 510 миллиардов рублей, снижение объема дефицита в плановом периоде 2022 и 2023 годов обеспечат за счет реализации мер экономии расходов, в том числе при проведении госзакупок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник правительство Москвы внесло в Мосгордуму законопроект о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Согласно проекту дефицит бюджета в 2022 году может составить 340,6 миллиарда рублей, а в 2023 году – 183,4 миллиарда рублей.

«Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиарда рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно», — говорится в сообщении.

Но фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета, поэтому он может оказаться меньше запланированного.

Займы будут осуществлять путем размещения государственных облигаций города Москвы. Правительство столицы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению госдолга. Госдолг города составляет 30 миллиардов рублей, что составляет 1,1% от годового объема доходов бюджета.

Программы, финансируемые в 2021 году и в плановый период 2022-2023 годов, обеспечат восстановление экономического роста после пандемии, повышение инвестиционной привлекательности Москвы, поддержку граждан, рост доходов пенсионеров и сотрудников бюджетной сферы, устойчивость бюджетной системы города и так далее.