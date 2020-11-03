РИАМО - 3 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске, его готовность на текущий момент составляет 70% и строительство планируется завершить до конца года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

С просьбой повысить пропускную способность на Путилковском шоссе к губернатору обратились местные жители в 2018 году. Реконструкция стартовала в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» летом 2019 года.

«Это новый микрорайон, здесь будут проживать порядка 100 тысяч жителей, поэтому возникла необходимость расширения дороги. Из двухполосной в четырехполосную превращаем, строим тротуары, велосипедные дорожки», — сказал Воробьев.

В настоящее время рабочие завершают установку освещения и инженерных коммуникаций. Кроме того, продолжается расширение проезжей части.

Перспективная пропускная способность трассы составит 30 тысяч автомобилей в сутки, а расчетная скорость движения — 80 километров в час. Данный участок разгрузит автодорогу от транзитного грузового транспорта и значительно облегчит выезд жителям из микрорайона.

Вторым этапом работ по реконструкции Путилковского шоссе станет строительство тоннеля, который свяжет трассу с МКАДом.