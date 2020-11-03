РИАМО - 3 ноя. Архитектурный совет Москвы отправил на доработку проект первой очереди многофункционального комплекса (МФК) на месте бывшего часового завода «Слава» рядом с Белорусским вокзалом, сообщает РИА Новости.

Весной владелец актива ВЭБ.РФ выбрал fee-девелопером по возведению комплекса MR Group. По проекту на месте снесенного завода построят жилую и офисную части. Площадь МФК будет 300 тысяч квадратных метров.

«Известная площадка, очень важное место. Я считаю, без обсуждения с Архсоветом такую площадку невозможно развивать дальше. Мнения сегодня разбросаны между очень критическими и критическими. Их надо услышать и провести работу», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он добавил, что требования к проекту не выполнены, власти мегаполиса ожидают более ярких решений. После доработки проект рассмотрят снова.

Специалисты нашли недоработки в фасадах зданий, их материалах, транспортной схеме, разделении пространства и плотности застройки.​