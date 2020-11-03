РИАМО - 3 ноя. В начале 2021 года в столице откроют 11 обновленных зданий поликлиник, кабинеты приема и отделения станут удобнее как для врачей, так и для пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, крупнейшая программа реконструкции столичных поликлиник продолжается. До 2024 года в порядок приведут 135 старых зданий.

«Одиннадцать обновленных поликлиник откроются уже в начале следующего года. По сути, мы их перестроили, поменяли все — планировку, инженерные системы, лифты, фасады», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

В качестве примера градоначальник привел филиал детской поликлиники №125 на Новгородской улице в районе Лианозово, где завершились работы по реконструкции.

«Поликлиника стала значительно комфортнее. Мы расширили входную зону, сделали отдельный вход для детей с ОРВИ, удобно расположили кабинеты», — подчеркнул Собянин.

В здании будет физиотерапевтический блок и новая техника для продвинутой диагностики. Территория вокруг объекта была благоустроена.