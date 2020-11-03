РИАМО - 3 ноя. Три основные программы и свыше 180 мероприятий пройдет в Москве в рамках акции «Ночь искусств 2020» в ночь на 4 ноября, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Это уже восьмая по счету акция пройдет в формате онлайн – бесплатно и без предварительной регистрации.

«В рамках программы «Теория струн», которая пройдет на территории Казанского вокзала, гостей ждет пятичасовой марафон игры на арфе в исполнении арфиста Александра Болдачева», - говорится в сообщении.

К музыканту присоединятся Вадим Эйленкриг и его бенд, модная группа Pompeya, певец и участник телепроекта «Голос» Стас Обухов, композитор Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова, солисты Большого театра России и режиссер-постановщик Павел Сеплярский. Визуально концертную программу поддержат современные художники Вова Перкин и Саша Фролова. Время программы: с 20:00 до 01:00.

Еще москвичам представят «Космический квартирник» в Музее космонавтики. Эта программа объединит сразу четыре проекта. На концерте «Спой по-новому. Песни из кино» с 18:00 до 19:20 современные артисты и коллективы исполнят любимые песни из фильмов Киностудии Горького в авторских аранжировках. С 19:30 до 20:20 часов состоится сольный концерт молодой и перспективной исполнительницы Жени Ефимовой.

Во время специального проекта «SuperSTихи и ноты» с 20:30 до 22:20 зрителей ждет выступление рэпера ST вместе с молодыми поэтами, а также акустическая фортепианная программа Дмитрия Маликова. Программу в Музее космонавтики завершит онлайн-концерт – с 22:30 до 23:05 часов свои песни зрителям подарит певица и музыкант Manizha.

Программа «Современное искусство» начнется в 19:00 часов. Зрители увидят, как известные российские художники, участники проекта «Искусством вовнутрь» Anomalit Kate и Макс Гошко-Даньков, за шесть часов превратят фойе ДК «Строгино» в актуальное и притягательное арт-пространство под музыку DJ дуэта Agata & Vlad Che и Zarring & Dankoe feat Mr. Sax.

Кроме того, гости акции «Ночь искусств 2020» смогут виртуально посетить более 180 экскурсий, спектаклей, музыкальных концертов, мастер-классов и викторин, которые подготовили московские учреждения культуры.