РИАМО - 3 ноя. Финалистка всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» 15-летняя Елизавета Должникова из Благовещенска по просьбе президента Владимира Путина спела песню о России, сообщается на сайте Кремля.

Девушка с пяти лет занимается фольклорным пением, поэтому глава государства попросил ее исполнить что-нибудь, когда узнал об этом.

«Лиза, у вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть!» — обратился Путин к участнице конкурса.

Девушка спела строки «Умывает красно солнышко руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе».

«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам больше, Лиза!» — поблагодарил девушку президент.

Ранее Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его финальный этап открылся 2 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму. Финалистами стали 1,2 тысячи учащихся со всей России. ​​