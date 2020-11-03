РИАМО – 3 ноя. Президент России Владимир Путин считает важным поддерживать в согражданах такие таланты, как доброта и сострадание к ближним, сообщается на сайте Кремля.

В режиме видеоконференции Путин побеседовал с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который проходит в «Артеке».

«Именно в характере народов нашей страны, русского народа, всех народов нашей страны, представителей всех конфессий прямо генетически заложена поддержка ближнего, помощь тем, кто нуждается в ней. Это абсолютно, что называется, медицинский факт. И очень важно поддержать этот талант. А это талант! Быть добрым человеком – это талант. Очень важно поддержать этот талант в каждом человеке», - сказал Путин.

Он отметил, что конкурс «Большая перемена» позволил открыть целое созвездие юных талантов в искусстве, науке, волонтерстве и других сферах.

«Именно добровольческие проекты, инициативы стали одним из важнейших направлений конкурса. И это правильно, абсолютно верно. Потому что в эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу», - добавил Путин.

По его словам, участники конкурса побывали на экскурсиях в лучших российских университетах и музеях, в режиме онлайн встречались с учеными, руководителями компаний, артистами и спортсменами, проходили программы федеральных детских центров. Кроме того, школьники оказывали помощь в рамках всероссийской акции «МыВместе».

Участие в конкурсе «Большая перемена» приняли более 1 миллиона школьников со всей России. Ребята смогли продемонстрировать свои способности и презентовать свои проекты и идеи по различным направлениям. Победители конкурса получат денежные премии, а также смогут поступить в лучшие российские вузы и отдохнуть в «Артеке».​​