РИАМО - 3 ноя. В Московском зоопарке у пары альпака родился детеныш, которого назвали Витамином, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

Малыш появился на свет еще 7 октября, однако показали его только сейчас.

«При рождении детеныш весил около 5 килограммов – это хороший вес для новорожденного. Сейчас малыш подрос и окреп, он очень активный и любопытный: бегает и прыгает по вольеру под присмотром мамы», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Примерно полгода Витамин будет питаться материнским молоком, при этом он уже пробует на вкус сухие веники и траву.

Альпака — одомашненная форма викуньи, южноамериканского родственника верблюдов. Разводят животных в высокогорном поясе Южной Америки.