РИАМО - 3 ноя. С начала года в Московской области 9 785 семейных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Те, кто прожил вместе 50 лет, получают выплаты в размере 5 тысяч рублей, прожившие вместе 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей.

Пособие назначает одному из супругов, который имеет место жительства в Подмосковье на день юбилея. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление. Сделать это можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.