РИАМО - 3 ноя. Президент РФ Владимир Путин во время общения по видеосвязи с участниками общероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» заявил, что на Северном Кавказе живет много «крутых парней», а сам регион является гордостью страны.

Один из участников конкурса из Дагестана, учащийся школы №28 из Махачкалы Даниял Шабанов рассказал главе государства о своем хобби и достижениях. По его словам, во время конкурса он познакомился с большим количеством интересных людей и поблагодарил организаторов за данную возможность.

«Ты сказал о том, что познакомился здесь с крутыми парнями. На Кавказе много крутых парней, и наверняка ты будешь одним из них», — отметил Путин.

Президент также добавил, что вся территория Северного Кавказа — это очень красивые традиции и интересные места, замечательные маршруты.

«Это то, чем может гордиться вся наша страна», — резюмировал Путин.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его финальный этап открылся 2 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму. Финалистами стали 1,2 тысячи учащихся со всей России.​