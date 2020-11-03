РИАМО – 3 ноя. Президент России Владимир Путин предложил проводить Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» каждый год, сообщается на сайте Кремля.
Он добавил, что конкурс стал для ребят площадкой для самореализации. Участие в «Большой перемене» приняли более 1 миллиона школьников со всей России.
Ребята получили шанс продемонстрировать свои способности и презентовать свои проекты и идеи по таким направлениям, как искусство, журналистика, экология, наука и технологии, волонтерство, история, туризм, развитие городов.
Победители конкурса, учащиеся 10-11 классов, получат по 1 миллиону рублей и смогут поступить в лучшие российские вузы. Ученикам средних классов вручат по 200 тысяч рублей. Финалисты в следующем году получат путевки в «Артек».
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