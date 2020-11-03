РИАМО – 3 ноя. Президент России Владимир Путин предложил проводить Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» каждый год, сообщается на сайте Кремля.

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», - сказал Путин в ходе видеовстречи с участниками финала конкурса «Большая перемена» в «Артеке».

Он добавил, что конкурс стал для ребят площадкой для самореализации. Участие в «Большой перемене» приняли более 1 миллиона школьников со всей России.

Ребята получили шанс продемонстрировать свои способности и презентовать свои проекты и идеи по таким направлениям, как искусство, журналистика, экология, наука и технологии, волонтерство, история, туризм, развитие городов.

Победители конкурса, учащиеся 10-11 классов, получат по 1 миллиону рублей и смогут поступить в лучшие российские вузы. Ученикам средних классов вручат по 200 тысяч рублей. Финалисты в следующем году получат путевки в «Артек».