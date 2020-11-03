РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. АО «Корпорация МСП» совместно с крупнейшими заказчиками и общественными объединениями предпринимателей приглашает предпринимателей Люберец на бесплатный обучающий семинар 19 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Семинар организован при содействии комитета по конкурентной политике Московской области и министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Тема семинара: «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках и оказание различных форм поддержки субъектам МСП», - говорится в сообщении.

Семинар пройдет в режиме онлайн. Ссылка для регистрации: https://семинар-мсп.рф.