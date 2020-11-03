РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. Управляющая организация «ЗЕТ СЕРВИС» в подмосковной Балашихе по предписанию Госжилинспекции региона восстановила штукатурно-отделочный слой цоколя одного из домов на улице Авиарембаза в деревне Федурново Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекция региона в ходе осмотра дома №28 по улице Авиарембаза в деревне Федурново на предмет его готовности к осенне-зимнему периоду выявили разрушение штукатурно-отделочного слоя цоколя по всему периметру. Надзорное ведомство потребовало незамедлительно провести соответствующие работы.

«Сотрудники ООО «ЗЕТ СЕРВИС» незамедлительно провели работы по восстановлению нормативного состояния цоколя. В качестве подтверждения устранения нарушения инспекторам предоставлены соответствующие фотоматериалы», - говорится в сообщении.

По словам главного государственного жилищного инспектора региона Ольги Фединой, нарушения в содержании цоколя в период холодов влекут за собой существенные энергопотери, не говоря об угрозе для всех несущих конструкций.

«Именно поэтому так важно, чтобы УК регулярно проводили соответствующие осмотры и при необходимости оперативно организовывали ремонтные работы, не дожидаясь обращений жителей в надзорное ведомство», – подчеркнула Федина.