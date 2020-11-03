РИАМО - 3 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с начальником ГУ МВД РФ по Подмосковью Виктором Пауковым открыли отделение полиции «Отрадненское» в Путилкове в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Отдел создан по поручению губернатора. Ранее местные жители жаловались, что в микрорайоне не хватает сотрудников полиции для поддержания порядка.

«Каждый человек хочет чувствовать себя в безопасности, чтобы он и его близкие спокойно шли на работу, дети возвращались из школы. В Путилкове был огромный запрос на новый отдел полиции, и нам удалось организовать его в достаточно короткое время. Я надеюсь, что каждый из сотрудников полиции приложит максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность и жизнедеятельность наших жителей», - сказал Воробьев.

Отдел полиции разместился в здании площадью почти 500 квадратных метров. Здание передали УМВД безвозмездно. В нем базируются дежурная часть, отдел участковых, группа уголовного розыска, миграционный пункт. Здесь будут работать около 40 сотрудников.

Губернатору доложили о реализации системы «Безопасный регион» в Подмосковье, которая является второй по величине в России. В Московской области установлена 51 тысяча камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, жилом секторе, торговых, офисных объектах, развлекательных центрах, учебных заведениях, на автовокзалах, дорогах. Все они подключены к единому порталу видеонаблюдения Подмосковья.

В регионе также внедряется система распознавания лиц и номеров автомобилей. Продолжается оснащение видеонаблюдением МКД – камерами оборудованы более 10 тысяч подъездов.

Губернатор передал ГУ МВД России по Московской области штабной автобус, который приобретен по программе «Безопасность Подмосковья». Он оснащен телефонной, спутниковой, радиосвязью, видеонаблюдением, автономными системами жизнеобеспечения. Имеется возможность проводить ВКС.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Воробьев вручил областные награды представителям Красногорского УМВД. Подмосковье по итогам 9 месяцев вошло в топ-10 регионов с самым низким уровнем преступлений. С 2013 года число правонарушений в регионе сократилось в три раза.