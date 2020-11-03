РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Заведующая отделением Петрово-Дальневской больницы в подмосковном Красногорске скончалась от осложнений после коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Второго ноября на семидесятом году жизни скончалась Байкова Людмила Константиновна – заведующая первым терапевтическим отделением ГБУЗ МО «Петрово-Дальневская участковая больница». Причиной смерти стала коронавирусная инфекция», – говорится в сообщении.

Байкова проработала 50 лет, из них 40 – в Петрово-Дальневской больнице. Пользовалась большим авторитетом как среди коллег, так и среди пациентов, с которыми была всегда вежлива, внимательна и терпелива.

Врач постоянно повышала свой профессиональный уровень, работала в соответствии с высокими внутренними стандартами.

«Администрация горокруга Красногорск выражает родным и близким Людмилы Константиновны глубокие соболезнования», – добавляется в материале.

В конце сентября на 69 году жизни в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась заведующая II терапевтическим отделением – врач-терапевт поликлиники №3 Красногорской городской больницы №1 Севиндж Казиевна Мовланова.

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