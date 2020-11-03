РИАМО - 3 ноя. За время действия системы чек-инов в ночных заведениях Москвы около 3,3 тысячи жителей столицы уведомили о контактах с инфицированными Covid-19, передает ТАСС.

«За две недели было зафиксировано 46 случаев, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, и порядка 3,3 тысячи посетителей получили СМС-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирусную инфекцию, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Систему внедрили с 19 октября в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

К ней добровольно присоединились свыше 2 тысяч ночных заведений, в том числе некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется.

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3 НОЯБРЯ

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