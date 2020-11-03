РИАМО - 3 ноя. В Московской области на портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор», жители региона могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача любой специальности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей.
При голосовании учитываются несколько критериев, в частности, отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение и другие критерии.
Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».
Подведение результатов конкурса производится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.
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