РИАМО - 3 ноя. В Московской области на портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор», жители региона могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача любой специальности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей.

«В Московской области работают прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Такой конкурс позволяет жителям поддержать своих любимых докторов, дать высокую оценку их труду», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

При голосовании учитываются несколько критериев, в частности, отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение и другие критерии.

Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».

Подведение результатов конкурса производится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.