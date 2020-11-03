РИАМО - 3 ноя. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 415 человек, всего с начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 65 869 пациентов, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки в Московской области выявили 567 новых случаев коронавируса. Всего на данный момент в Московской области обнаружили 88 489 случаев инфицирования.

За сутки в регионе скончались 13 человек с подтвержденным Covid-19, всего в Подмосковье жертвами инфекции стали 1 640 человек.

Граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями в Подмосковье обязаны соблюдать изоляцию по 15 ноября. При этом социальные карты для проезда им не заблокируют. Кроме того, им можно гулять и выходить в магазин.

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3 НОЯБРЯ

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