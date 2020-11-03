РИАМО - 3 ноя. В столице в 2021-2023 годах планируют построить 64 объекта здравоохранения, в их числе шесть крупных подстанций скорой помощи и 30 поликлиник, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Город Москва инвестирует большие средства в возведение новых объектов в сфере здравоохранения – это 64 новых объекта. Из них очень большие, крупные – 18 новых больничных корпусов», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что также будут построено шесть крупных подстанций скорой помощи и 30 поликлиник. Кроме того, за счет бюджетных средств будут построены восемь объектов здравоохранения на территории медицинского кластера «Сколково».

«Суммарно все наши усилия составят почти миллион квадратных метров строительства новых объектов здравоохранения», - отметил Бочкарев.

Он добавил, что, помимо самого строительства, все объекты будут оснащены по самому последнему слову медицинской техники. ​