РИАМО - 3 ноя. В столице в 2021-2023 годах планируют построить 64 объекта здравоохранения, в их числе шесть крупных подстанций скорой помощи и 30 поликлиник, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что также будут построено шесть крупных подстанций скорой помощи и 30 поликлиник. Кроме того, за счет бюджетных средств будут построены восемь объектов здравоохранения на территории медицинского кластера «Сколково».
«Суммарно все наши усилия составят почти миллион квадратных метров строительства новых объектов здравоохранения», - отметил Бочкарев.
Он добавил, что, помимо самого строительства, все объекты будут оснащены по самому последнему слову медицинской техники.
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