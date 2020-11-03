РИАМО - 3 ноя. Министр юстиции России Константин Чуйченко считает оправданным включение в новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях положения о штрафах за нарушение благоустройства в населенных пунктах, сообщает ТАСС.

Он отметил, что данная мера будет мотивацией к тому, чтобы люди вели себя прилично во дворах, парках, на детских площадках и так далее. По мнению министра, страна тратит много средств на благоустройство территорий, поэтому важно соблюдать правила.

«Введя санкцию, например, за то, что человек ставит машину на газон, мы тем самым ему говорим: «Ты ведешь себя неприлично». И это, соответственно, оценка, в том числе и общества», - сказал Чуйченко.

Глава Минюста подчеркнул, что благоустройство важно для формирования городской среды и культуры.

Помимо ответственности за нарушение благоустройства, в новую редакцию КоАП внесли статью о нарушении тишины по ночам.​