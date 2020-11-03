РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 ноя. Полицейские Щелкова задержали ранее судимого жителя Волгоградской области, подозреваемого в грабеже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что в квартире дома на улице Пустовской знакомый подверг ее избиению и похитил два мобильных телефона. Сумма причиненного ущерба составила более 23 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый житель Волгоградской области 34 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.