РИАМО - 3 ноя. Поездки на Камчатку и на Байкал благодаря акции с кэшбеком и чартерам стали на 20% дешевле и вызывают повышенный интерес у россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Хитами новогодних продаж стали горнолыжные курорты, туры к Деду Морозу, также большой запрос на туры в Карелию, Крым, Алтай, Калининград и Санкт-Петербург, уточнила она.

«Кэшбек открыл новые возможности для тех, кто хотел поехать на Камчатку и Байкал, которые всегда казались очень недоступными и желанными. Впервые были поставлены чартеры на Байкал, они продлились и на зиму. Цена будет на 25-30% ниже, чем раньше», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что чартеров на Камчатку пока нет, однако акция позволила на 20% снизить стоимость поездки туда.

«Мы видим большой интерес к этим двум точкам. Они войдут в 15 регионов-хитов продаж на Новый год», — уточнила Ломидзе.

По ее словам, сложившаяся в стране ситуация позволила повысить интерес к внутреннему туризму. По прогнозам, на 10-15% увеличится спрос на поездки зимой в Крым.

«У нас открываются чартеры на те направления, которые в 2019 году даже спрогнозировать было невозможно», — заключила Ломидзе.