РИАМО - 3 ноя. Поездки на Камчатку и на Байкал благодаря акции с кэшбеком и чартерам стали на 20% дешевле и вызывают повышенный интерес у россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Хитами новогодних продаж стали горнолыжные курорты, туры к Деду Морозу, также большой запрос на туры в Карелию, Крым, Алтай, Калининград и Санкт-Петербург, уточнила она.
Она отметила, что чартеров на Камчатку пока нет, однако акция позволила на 20% снизить стоимость поездки туда.
«Мы видим большой интерес к этим двум точкам. Они войдут в 15 регионов-хитов продаж на Новый год», — уточнила Ломидзе.
По ее словам, сложившаяся в стране ситуация позволила повысить интерес к внутреннему туризму. По прогнозам, на 10-15% увеличится спрос на поездки зимой в Крым.
«У нас открываются чартеры на те направления, которые в 2019 году даже спрогнозировать было невозможно», — заключила Ломидзе.
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