РИАМО - 3 ноя. Финансирование Адресной инвестиционной программы в Москве в 2021-2023 годах должно составить 1 786,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Траты на следующий год запланированы в размере 604,9 миллиарда рублей. В 2022 году потратят 575,4 миллиарда рублей. Большую часть потратят в 2023 году - 606,6 миллиарда рублей.

«Всего в очередной трехлетний период 2021-2023 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 740 городских объектов», - говорится в сообщении.

Деньги пойдут на строительство метро и дорог, жилых домов, в том числе по программе реновации, развитие социальной инфраструктуры.

В городе построят и реконструируют 21 объект культуры, среди которых 2 театра, 4 музея, 2 библиотеки, 3 культурно-досуговых учреждения, 3 памятника и другое.

Также в столице за это время планируется открыть 25 станций метро.