РИАМО - 3 ноя. Россияне готовы тратить на отдых последние деньги, однако пока соотечественники бронируют отдых на новогодние праздники не очень активно из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.​

«Люди хотят путешествовать и готовы тратить на это последние деньги. Но пока многие бояться бронировать и планировать вперед. Новый год еще не скоро. Продажи в среднем ценовом сегменте есть, спрос есть, но аккуратный», — сказала Ломидзе. ​​

Она отметила, что в дорогом и люксовом сегменте ситуация другая. Большая доля туров в прибрежной зоне Краснодарского края, в Крыму, на Алтае и в Карелии уже забронированы. ​​

Ранее Ломидзе сообщила, что российские горнолыжные курорты в этом сезоне ждет небывалый ажиотаж из-за роста внутреннего туризма.