РИАМО - 3 ноя. Туристическая отрасль нуждается в продлении отсрочки по налогам до середины 2021 года для того, чтобы начать планомерное восстановление, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Мы очень надеемся, что последнее выступление президента по отсрочке налогов коснется и туристического бизнеса», — сказала Ломидзе.
Она отметила, что идеально было бы получить отсрочку до конца первого квартала 2021 года, а лучше — до второй половины 2021 года.
«Мы видим, что отрасль выживает как может. Системных мер поддержки, направленных на предпринимателей, не относящихся к МСП, нет», — отметила эксперт.
По ее словам, предложенными мерами поддержки воспользовались до 3% участников рынка. Действенной мерой поддержки стала акция по кэшбеку, которую инициировал Ростуризм, она позволила поддержать оборот.
«Вопрос восстановления отрасли крайне актуальный. Прогнозы менялись. Весной и летом были надежды, что осенью начнется восстановление туристических потоков по всему миру. Сейчас индустрия сосредоточена на внутреннем туризме», — заключила Ломидзе.
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