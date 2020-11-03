РИАМО - 3 ноя. Туристическая отрасль нуждается в продлении отсрочки по налогам до середины 2021 года для того, чтобы начать планомерное восстановление, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.​

«Мы очень надеемся, что последнее выступление президента по отсрочке налогов коснется и туристического бизнеса», — сказала Ломидзе.

​​Она отметила, что идеально было бы получить отсрочку до конца первого квартала 2021 года, а лучше — до второй половины 2021 года.​​

«Мы видим, что отрасль выживает как может. Системных мер поддержки, направленных на предпринимателей, не относящихся к МСП, нет», — отметила эксперт.​​

По ее словам, предложенными мерами поддержки воспользовались до 3% участников рынка. Действенной мерой поддержки стала акция по кэшбеку, которую инициировал Ростуризм, она позволила поддержать оборот.

​​«Вопрос восстановления отрасли крайне актуальный. Прогнозы менялись. Весной и летом были надежды, что осенью начнется восстановление туристических потоков по всему миру. Сейчас индустрия сосредоточена на внутреннем туризме», — заключила Ломидзе.